Сирия: постпред страны при ООН выступил против появления террористов в конституционном комитете

Нью-Йорк, 20 ноября. Поддерживая идею создания конституционного комитета, руководство Сирии подчеркивает, что в его состав не должны входить лица, причастные к терроризму. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на заседании Совбеза всемирной организации.

Представитель САР при ООН заявил, что Дамаск выступает за создание конституционного комитета, но предостерегает от неоправданного вмешательства в его работу.

«Террористические элементы не должны входить в состав конституционного комитета. А произвольные действия некоторых стран могут только подорвать деятельность такого комитета», ― добавил он.

Джаафари добавил, что сирийское руководство желает спецпосланнику ООН по Сирии успехов, так как именно ему предстоит выступить в качестве координатора создания данного комитета.

Напомним, ранее RT писало, что бывший спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что первое заседание конституционного комитета страны проведут уже в декабре 2018 года.