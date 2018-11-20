Глава МИД Ирана назвал Россию «прекрасным партнером»

Париж, 20 ноября. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран заявил, что Россия является «прекрасным торговым и политическим партнером».

Руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о сотрудничестве Исламской Республики Иран и России в интервью французской газете Le Figaro. По словам министра, РФ является для Ирана одним из ключевых мировых партнеров.

«Россия — прекрасный торговый и политический партнер для нас. Она нас понимает, потому что сама является жертвой американских санкций. США подталкивают наших соседей, чтобы они нас бойкотировали. Не похоже, что это работает», — заявил глава иранского МИД.

Также Зариф прокомментировал сотрудничество России и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии, назвав это взаимодействие «отличным». Министр отметил важное значение «восстановления единства Сирии, ликвидации террористов и прекращения кровопролития». Позиция Ирана, по словам Зарифа, остается прежней — это «политическое решение с новыми выборами, чтобы все сирийцы смогли свободно выразить свое мнение».

Кроме того, Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что военное присутствие Ирана в Сирийской Арабской Республики объясняется единственной причиной — правительство Сирии пригласило Исламскую Республику «для совместной борьбы с джихадистами».

«Все признают вклад Ирана в борьбу против терроризма и экстремизма. Мы там не по каким-либо другим причинам», — подчеркнул министр.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Зариф назвал новые санкции США в отношении Ирана «неуважением к человеческим правам иранцев».