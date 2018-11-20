Россия призвала Педерсена опираться на опыт Женевы, Астаны и Сочи

Нью-Йорк, 20 ноября. В России рассчитывают, что новый спецпосланник ООН по Сирии в своей работе учтет положительный опыт переговоров в Женеве, Астане и Сочи.

В ходе прошедшего накануне заседания Совбеза ООН по ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) постпред РФ при Организации объединенных наций Владимир Сафронков призвал нового спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена использовать тот позитивный фундамент, который был заложен в ходе прошедших ранее переговоров.

«Рассчитываем, что новый спецпосланник, которого мы знаем как опытного и беспристрастного дипломата, будет в своей работе отталкиваться от солидного фундамента, заложенного на площадках Женевы, Астаны и Сочи», — заявил Сафронков.

Напомним, действующий спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил об уходе с этой должности, которую он занимал в течение четырех лет. Де Мистура отметил, что покидает пост «по личным обстоятельствам» и намерен сделать это до конца ноября. Позднее в ООН заявили, что этот шаг может быть перенесен на более поздний срок.

Преемником де Мистуры в должности спецпосланника ООН по Сирии будет назначен норвежский дипломат Гейр Педерсен, который ранее работал в системе ООН. С 2007 по 2008 год он был специальным координатором по Ливии, а до этого трудился в качестве личного представителя генсека ООН по Южному Ливану.