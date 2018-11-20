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Студенты из РФ запустили новогоднюю акцию для детей соотечественников в Сирии

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Студенты из РФ запустили новогоднюю акцию для детей соотечественников в Сирии

Москва, 20 ноября. Акция «Дарю Новый год» была запущена студенчеством государственных университетов России для детей русскоговорящей общины Сирии. Об этом сообщает проректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Надежда Акчурина.

По ее словам, студенты СКФУ обратились к российским вузам с предложением провести сбор средств на новогодние подарки для детей соотечественников в Сирии. Затем эти подарки будут доставлены в Сирию при помощи Минобороны РФ и представительства Россотрудничества в Ливане и розданы детям русскоговорящей общины страны.

«Приятно осознавать, что я хоть немного причастна к этой волшебной новогодней инициативе российского студенчества и представительства Россотрудничества в Ливане, которая нашла отклик и в органах государственной власти, и у представителей институтов гражданского общества, и среди простых граждан двух дружественных стран – Сирии и России», ― отметила Акчурина.  

Она подчеркнула, что идея провести подобную акцию поступила непосредственно от студентов ее учебного заведения. Отмечается, что эта инициатива уже нашла поддержку у Россотрудничества в Ливане.

Автор: Антон Зарубин
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