Конституционный комитет Сирии может быть созван в декабре — де Мистура

Нью-Йорк, 20 ноября. Первое заседание Конституционного комитета Сирийской Арабской Республики может пройти в декабре нынешнего года — об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

В понедельник на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирийской Арабской Республике, спецпосланник генсека Организации объединенных наций по Сирии Стаффан де Мистура анонсировал первое заседание Конституционного комитета Сирии, которое может пройти до конца года.

«Мы в ООН рассчитываем, что в середине декабря будут направлены приглашения для участия в работе Конституционного комитета с тем, чтобы его заседание состоялось до 31 декабря. Именно эта дата была названа в очень конструктивной по духу Стамбульской декларации», — заявил де Мистура.

По словам спецпосланника, если комитет все-таки не будет созван, он объяснит причины срыва на заседании Совбеза ООН.

Напомним, в начале нынешнего года в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога, в ходе которого было принято решение о создании Конституционного комитета, призванного выработать рекомендации по внесению поправок в конституцию Сирийской Арабской Республики.

Эти намерения были подтверждены в конце октября в ходе прошедшего в Стамбуле саммита, в котором приняли участие лидеры России, Турции, Франции и ФРГ. Как пишет «Газета.ру», в ходе встречи, которая впервые состоялась в подобном формате, все стороны высказались за политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Сирийской Арабской Республике и высказались за увеличение поставок гуманитарной помощи жителям Сирии.