«Ограниченные возможности»: американские СМИ считают, что «Армата» уступает «Абрамсу»

Вашингтон, 20 ноября. Система геопозиционирования тактической обстановки, которой оснащены американские танки M1 Abrams, используемые ВС США с начала восьмидесятых годов, предположительно дает им преимущество перед российскими Т-14 «Армата». Об этом пишет американское издание The National Interest.

На американских танках установлена система BFT (Blue Force Tracking), которая дает возможность отслеживать местоположение дружественной бронетехники и персонала на стационарных объектах. Кроме того, благодаря этой системе можно использовать различные интерактивные возможности для прогнозирования развития обстановки на поле боя.

По мнению американского издания, возможности России в данной сфере существенно меньше. Как считают журналисты из США, цифровой комплекс радиосвязи Р-168 «Акведук», работающий совместно с системой определения местоположения подвижных объектов «Азимут», имеет «ограниченные возможности» и не «обладает той гибкостью, которую получили американские военные».

С точки зрения издания The National Interest, российская техника не до конца укомплектована данными системами, что ведет к описанным выше проблемам.

Как отмечают американские журналисты, наличие систем, аналогичных BFT, чрезвычайно важно для танков в современных условиях – не меньше, чем прочная броня, мобильность и огневая мощь. С точки зрения The National Interest, у Соединенных Штатов в данной сфере сохраняется преимущество, которое может сыграть важную роль в ряде гипотетических сценариев.

Напомним, что американский танк M1 Abrams эксплуатируется с 1981 года. Российская тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата» была впервые представлена во время репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Данная разработка является базой для основного боевого танка Т-14, а также тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.