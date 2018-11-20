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Грабитель в Бразилии до смерти избил 106-летнюю бабушку ради 8 долларов

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Грабитель в Бразилии до смерти избил 106-летнюю бабушку ради 8 долларов

Москва, 20 ноября. Грабитель забил до смерти 106-летнюю долгожительницу из бразильского города Фейра Нова ради добычи в восемь долларов.

Как сообщает Daily Mail, Антония Консейсао да Силва находилась одна в своем доме, когда злоумышленник, проделав дыру в металлической кровле, пробрался в дом. По данным полиции, бабушка спала в своей гостиной, а ее внук ушел на вечеринку.

Преступник выволок хрупкую бабушку из кровати и отправился с ней по дому в поисках наживы. Прежде чем покинуть дом, грабитель обнаружил лишь восемь долларов.

Погибшую бабушку в луже крови обнаружил ее внук, вернувшийся домой. Ее лицо было изуродовано, на шее остались следы от удушения. 

По предварительной версии, преступник действовал в одиночку. На данный момент следователи обнаружили следы лишь одного человека. 

Издание отмечает, что долгожительница да Силва была любимицей всего города. В октябре ей исполнилось 106 лет. Во время празднования Дня матери в этом году она была в центре внимания.

 

Автор: Олеся Волкова
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