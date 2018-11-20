Грабитель в Бразилии до смерти избил 106-летнюю бабушку ради 8 долларов
Москва, 20 ноября. Грабитель забил до смерти 106-летнюю долгожительницу из бразильского города Фейра Нова ради добычи в восемь долларов.
Как сообщает Daily Mail, Антония Консейсао да Силва находилась одна в своем доме, когда злоумышленник, проделав дыру в металлической кровле, пробрался в дом. По данным полиции, бабушка спала в своей гостиной, а ее внук ушел на вечеринку.
Преступник выволок хрупкую бабушку из кровати и отправился с ней по дому в поисках наживы. Прежде чем покинуть дом, грабитель обнаружил лишь восемь долларов.
Погибшую бабушку в луже крови обнаружил ее внук, вернувшийся домой. Ее лицо было изуродовано, на шее остались следы от удушения.
По предварительной версии, преступник действовал в одиночку. На данный момент следователи обнаружили следы лишь одного человека.
Издание отмечает, что долгожительница да Силва была любимицей всего города. В октябре ей исполнилось 106 лет. Во время празднования Дня матери в этом году она была в центре внимания.
Crime bárbaro: idosa de 106 anos é assassinada a pauladas em Feira Nova do Maranhão https://t.co/Coia7ESIuP pic.twitter.com/cHwHZohiwY— Imirante.com (@imirante) November 18, 2018