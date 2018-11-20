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Германские БМП примут участие в литовском параде

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Германские БМП примут участие в литовском параде

Вильнюс, 20 ноября. В Литву прибыли две немецкие боевые машины пехоты Vilkas, которые вернутся в Германию после участия в литовском параде.

В Вильнюсе отметят столетие восстановления литовской армии. 24 ноября в честь этого события здесь пройдет военный парад, в котором примут участие около 1,8 тыс военных, а также боевая техника Литвы и ее союзников.

Среди бронированных машин, которые проедутся по улицам Вильнюса, будут и две германские БМП Vilkas (Boxer) — их в Литве планируют закупить на сумму более чем в 380 млн евро и поставить на вооружение литовской механизированной дивизии «Железный волк».

Впрочем, БМП, которые прибыли в Литву в этот раз, через какое-то время отправят обратно в Германии. Предварительно их протестируют в Каунасе и покажут на параде в Вильнюсе.

Отметим, в последний раз военный парад в столице Литвы проходил пять лет назад — в честь 95-летия восстановления литовской армии. Тогда в нем приняли участие около 500 военнослужащих.

Автор: Виталий Рыжков
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