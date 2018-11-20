Эксперты объяснили, почему Украина вряд ли покинет Интерпол

Москва, 20 ноября. Угрозы Украины покинуть Интерпол в случае избрания его руководителем российского генерал-майора Александра Прокопчука, останутся лишь словами, полагает специалист по международным отношениям, журналист Джо Лаурия. По его словам, в интересах Киева сохранять членство в международной организации и продолжать сотрудничать с ней.

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. По мнению большинства аналитиков, больше всего шансов занять кресло ее руководителя у российского генерал-майора Александра Прокопчука, занимающего с 2016 года позицию вице-президента Интерпола. Его кандидатура вызвала резкое недовольство в Киеве, который пригрозил покинуть Интерпол, если Прокопчук будет избран.

Власти Украины назвали возможное избрание Прокопчука «абсурдным и противоречащим духу и целям этой организации», а также обвинили Россию в «злоупотреблении полномочиями организации». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил возможным выходом Украины из международной организации, если позиция Киева останется не услышана.

«В интересах Украины оставаться в Интерполе и работать совместно с международной полицией. Это было бы в интересах любого отдельного государства», — прокомментировал угрозы Киева Лаурия.

Он согласился, что Украина продолжит высказывать претензии в адрес российского главы Интерпола, если он будет избран. Однако выход Киева из организации – крайне маловероятен.

Как отмечает телеканал «360», Лаурия указал, что антироссийскую истерию кроме Украины подогревают преимущественно США и Великобритания. В частности, именно британская пресса отметилась серией публикаций о возможной победе Прокопчука на выборах президента Интерпола.

«Большинство государств считают Россию нормальной страной. Соответственно, большинство стран не имеют ничего против, если россиянин возглавит Интерпол», — объяснил Лаурия, почему фаворитом считается именно Прокопчук.

Точку зрения Лаурии поддержал бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт, который указал, что возможный выход Украины из Интерпола навредит прежде всего ей самой.

«Если они это сделают, то будут выглядеть плохо, словно у них есть какая-то вина, и они боятся раскрытия своих преступлений. Я не думаю, что Украина покинет Интерпол», ― отметил он.

Лаурия напомнил, что случаи злоупотребления возможностями и полномочиями Интерпола наблюдались в первую очередь именно за британскими и американскими властями, которые, в частности, активно объявляли в международный розыск своих политических оппонентов – например, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.