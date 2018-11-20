Пентагон подчеркнул важность диалога военных США и России в Сирии

Вашингтон, 20 ноября. Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил о важности диалога между российскими и американскими военными в Сирии.

Пахон в интервью РИА Новости подчеркнул, что, чем больше РФ и США общаются, «тем лучше». По его словам, в частности, идет обсуждение ситуации в Сирии.

«Чем больше мы говорим, тем легче нам избежать неправильных оценок, и тем лучше», — подчеркнул представитель американского оборонного ведомства.

Пахон добавил, что канал по предупреждению конфликтов с Россией «работает хорошо». При этом, по его словам, американским военным запрещено сотрудничать с РФ.

По словам представителя Пентагона, у председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда были переговоры с российским «коллегой на военном уровне». По его мнению, благодаря этому «не случалось никаких серьезных инцидентов между самолетами коалиции и российскими самолетами», действующими в Сирии.

Международная коалиция, возглавляемая США, действует в Сирии с 2014 года практически незаконно, без согласия официального Дамаска.

Россия начала операцию против террористов в САР в 2015 году по запросу сирийских властей. Ранее в российском оборонном ведомстве сообщали, что действующий канал связи между российским Генеральным штабом ВС РФ и комитетом начальников штабов ВС США позволяет «предотвращать инциденты» между военными двух стран в Сирии.