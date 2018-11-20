США отказывают в помощи Сирии, требуя «передачи власти»

Нью-Йорк, 20 ноября. Соединенные Штаты будут препятствовать оказанию международной помощи Сирии и требуют от Башара Асада начать процесс «передачи власти».

Заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что международное сообщество не станет оказывать помощь Сирии в послевоенном восстановлении и решении гуманитарных проблем до тех пор, пока власть в стране не начнется «политический процесс». По всей видимости, Коэн имеет в виду «передачу власти» неким силам, угодным Вашингтону. При этом ключевым шагом к «трансформации страны» зампостпред назвал создание конституционного комитета.

«Формирование конституционного комитета — это первый и ключевой шаг к политической трансформации в Сирии. Международное сообщество даже не начнет рассмотрение вопроса о предоставлении поддержки в восстановлении, прежде чем станет ясно, что начался устойчивый и необратимый политический процесс», — заявил Коэн.

При этом, как отметил зампостпреда США при ООН, «комитет, в котором имеется право вето у Асада, не является заслуживающим доверия и не представляет интересы сирийцев».

Напомним, ранее Соединенные Штаты отказались от участия в переговорах по послевоенному восстановлению Сирийской Арабской Республики, которые пройдут 28 и 29 ноября в Астане.

В то время, как российские военные проводят в Сирии регулярные гуманитарные акции, оказывая всевозможную помощь мирному населению, коалиция во главе с США продолжает наносить удары, приводящие к гибели гражданских.

Как сообщает «Газета.ру», 17 ноября в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по деревне аш-Шаафа погибли мирные жители. Ранее около 40 граждан Сирии погибли после авиаудара коалиции по населенному пункту аль-Букаан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.