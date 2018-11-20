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Сирийские боевики, причастные к убийству летчика Пешкова, заочно арестованы ― СМИ

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Сирийские боевики, причастные к убийству летчика Пешкова, заочно арестованы ― СМИ

Москва, 20 ноября. Санкция на заочный арест сирийских боевиков, причастных к убийству российского командира российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, была выдана Басманным судом Москвы в этот понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию.

«Басманный суд избрал в отношении граждан Сирии, причастных к гибели российского матроса в Латакии и к гибели российского летчика, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России. Они объявлены в федеральный и международный розыск», ― приводит ТАСС слова собственного источника.

Имена заочно арестованных боевиков, а также их численность, в ходе разговора уточнены не были.

Напомним, российский Су-24 был сбит Турцией в ноябре 2015 года. Его пилот Олег Пешков вовремя катапультировался, но был расстрелян боевиками на границе с Сирией. 

Автор: Антон Зарубин
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