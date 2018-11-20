Пассажирам польской компании пришлось скинуться на ремонт самолета, чтобы улететь домой

Варшава, 20 ноября. Пассажирам Boeing-787 авиакомпании LOT пришлось «скинуться» на ремонт самолета, на котором те должны были вылететь из Пекина в Варшаву.

Инцидент произошел в пекинском аэропорту. У самолета компании LOT обнаружилась проблема с гидронасосом. Специалисты, которые должны были заменить гидронасос, потребовали оплату наличными. У авиакомпании денег не оказалось. Тогда менеджеры LOT обратились к пассажирам с просьбой о займе.

На ремонт самолета ушло более 10 часов. Представитель перевозчика Адриан Кубицкий пояснил, что один из менеджеров по личной инициативе решил ускорить вылет самолета, надолго задержавшегося в аэропорту. Поэтому он попросил денег у группы пассажиров. Откликнулись четыре человека.

Как сообщают «Известия», пассажирам вернули долг при приземлении в порту назначения в Варшаве. В качестве компенсации им вручили билеты с открытой датой.