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Пассажирам польской компании пришлось скинуться на ремонт самолета, чтобы улететь домой

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Пассажирам польской компании пришлось скинуться на ремонт самолета, чтобы улететь домой

Варшава, 20 ноября. Пассажирам Boeing-787 авиакомпании LOT пришлось «скинуться» на ремонт самолета, на котором те должны были вылететь из Пекина в Варшаву. 

Инцидент произошел в пекинском аэропорту. У самолета компании LOT обнаружилась проблема с гидронасосом. Специалисты, которые должны были заменить гидронасос, потребовали оплату наличными. У авиакомпании денег не оказалось. Тогда менеджеры LOT обратились к пассажирам с просьбой о займе.

На ремонт самолета ушло более 10 часов. Представитель перевозчика Адриан Кубицкий пояснил, что один из менеджеров по личной инициативе решил ускорить вылет самолета, надолго задержавшегося в аэропорту. Поэтому он попросил денег у группы пассажиров. Откликнулись четыре человека.

Как сообщают «Известия», пассажирам вернули долг при приземлении в порту назначения в Варшаве. В качестве компенсации им вручили билеты с открытой датой.

Автор: Олеся Волкова
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