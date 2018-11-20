Страны Евросоюза договорились о совместной подготовке разведчиков

Брюссель, 20 ноября. Министры обороны стран ЕС одобрили проект по созданию общей разведшколы.

В ходе саммита, который прошел в Брюсселе, министры обороны стран Евросоюза пришли к соглашению о создании общеевропейской разведывательной школы (JEIS). Как ожидается, в проекте примут участие 25 из 28 стран-членов ЕС. Исключение составят Великобритания, Дания и Мальта.

«JEIS совместно со странами-членами ЕС, центром передового опыта НАТО, национальными службами разведки и безопасности будет осуществлять образование и подготовку по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям разведывательного персонала», — приводит «РИА Новости» слова источника в Совете ЕС.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания единой «общеевропейской армии», которая будет независимой от США.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно», — заявил Макрон.

Идею поддержала и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая считает, что подобный шаг показал бы всему миру невозможность новой войны между европейскими странами. Меркель, в свою очередь, предложила создать европейский Совет безопасности.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, российские эксперты считают, что создание общеевропейской разведшколы — еще один шаг в направлении, которое ранее обозначили Brexit и разговоры о создании армии объединенной Европы.

По мнению представителя экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергея Простакова, к странам ЕС пришло понимание, что им необходимо иметь собственные механизмы безопасности, не встроенные в американскую военную машину — однако процесс их создания при нынешнем подчиненном положении европейцев не может быть быстрым и безболезненным.

«Это будет уже не абсолютное американское доминирование, а контуры будущей альтернативы уже имеющимся центрам силы — в Вашингтоне, Пекине и Москве», — отметил Простаков.

Между тем, как считает эксперт, общая разведшкола пока не подразумевает создания единой европейской разведывательной спецслужбы, но говорит о движении в этом направлении.