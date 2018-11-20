СК объединил дела об убийствах летчиков Пешкова и Филипова — СМИ

Москва, 20 ноября. Уголовные дела по факту убийств в 2015 году в Сирии командира российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова и российского морского пехотинца Александра Позынича были объединены СК в одно производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию.

По данным ТАСС, Следственный комитет России принял решение объединить в одно производство уголовные дела по факту гибели Пешкова, Позынича, а также летчика Романа Филипова, и ряд других дел, подозреваемыми в которых числятся сирийские боевики. Все установленные лица объявлены в розыски и заочно арестованы.

Напомним, что Су-24 Олега Пешкова был сбит в 2015 году в Сирии; пилот был убит боевиками на земле. В операции по спасению пилотов участвовал морской пехотинец Александр Позынич, который погиб во время ее проведения. Командир эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Роман Филипов был сбит в 2018 году над оккупированной боевиками территории Сирии и погиб на земле, вступив в неравный бой с террористами.