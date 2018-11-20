Безобидные рыжие муравьи оказались коллекционерами черепов убитых ими собратьев

Вашингтон, 20 ноября. Безобидные рыжие муравьи, живущие в лесах Флориды, оказались тайными «охотниками за головами», убивающими более крупных собратьев кислотой для пополнения коллекции черепов в своих муравейниках.

Адриан Смит из университета Северной Каролины в Роли сообщает в журнале Insectes Sociaux, что ученые заметили необычное поведение муравьев Formica archboldi еще в 1958 году, когда они были открыты: окрестности их муравейников были буквально усеяны отрубленными головами гигантских муравьев-одонтомахов. Тогда никто не смог объяснить, как гиганты, которых бояться даже пауки, появились около колоний их «скромных рыжих кузенов».

По словам Смита, изначально ученые ставили перед собой цель узнать не о гибели сородичей рыжих муравьев, а выяснить, какие химические сигналы они используют для общения с себе подобными и представителями других видов.

Специалисты выяснили, что рыжие муравьи вырабатывали совсем не тот набор запахов, как остальные представители рода Formica: феромоны были фактически неотличимы от тех летучих веществ, которые производили муравьи-одонтомахи. Это помогло прийти к выводу, что черепа огромных муравьев были не случайными «украшениями» колоний Formica archboldi, а следами «обедов» последних.

Выяснилось, что рыжие муравьи убивали одонтомахов, выстреливая в них струей из кислоты. После этого, «охотник» переносит жертву в муравейник, где ей отрывали голову, а тело съедали.