Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в Ингушетии ― МЧС

Магас, 20 ноября. В Ингушетии произошло землетрясением магнитудой 4,3 балла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Как сообщает геофизическая служба РАН, сейсмособытие было зарегистрировано в 22:57 по московскому времени. Глубина залегания составила 19 километров, а эпицентр землетрясения находился на расстоянии 2,5 километра к юго-востоку от Карабулака.

В МЧС сообщили, что пока данных о разрушения, жертвах или пострадавших не поступали.

Напомним, что 17 октября в 15 километрах от столицы Ингушетии Магаса произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Эпицентр был расположен между Карабулаком и селом Яндаре.