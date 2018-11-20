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Приунывший Кокорин простыл в СИЗО

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Приунывший Кокорин простыл в СИЗО

Москва, 20 ноября. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин приболел в СИЗО и показался правозащитникам приунывшим, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Мельников сообщил в интервью РИА Новости, что правозащитники в последний визит заметили, что Кокорин «немного простыл». 

«Был вялым, чувствовалось, что человек заболел. Да и в целом показался нам унылым, что, впрочем, неудивительно с учетом его ситуации», — сообщил Мельников.

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев также показался правозащитникам ослабленным. По словам Мельникова, спортсмен находился в легкой депрессии, переживает за свою семью.

«Оба футболиста уже начинают полноценно осознавать всю серьезность возможного наказания за их проступок», — отметил правозащитник.

Приунывший Кокорин простыл в СИЗО

В октябре Мамаев и Кокорин оказались в центре скандала. Спортсмены напали на водителя ведущей Первого канала, а позже на чиновника. Как сообщала «Газета.ру», 15 ноября Тверской суд Москвы отказался выпускать Мамаева под залог. Он продолжит отбывать арест в «Бутырке».

Автор: Олеся Волкова
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