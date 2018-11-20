«Неизвестно, каким путем пойдет история в будущем»: в американских СМИ обсуждают «декоммунизацию» Украины

Москва, 20 ноября. На Украине уничтожено более тысячи памятников Ленину, однако зачастую пьедесталы по-прежнему пустуют, а многие украинцы не видят смысла в сносе.

Процесс «декоммунизации» на Украине продолжается уже более трех лет, однако, в стране до сих пор не сформирован общепринятый взгляд на государственную историю — об этом пишет газета The Washington Post. Издание сообщает, что многие украинцы не видят смысла в массовом сносе памятников Владимиру Ленину, стоявшему у истоков создания СССР.

Вместо памятников Ленину и других ликвидированных советских символов остались, в основном, или пустые места, или деревянные кресты. Украинские власти, поддерживая повсеместную «декоммунизацию», так и не объяснили, что поставить взамен.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что на территории страны уничтожены все известные статуи и бюсты Ленина — всего более 1300. Исключение составляют лишь те из них, которые находятся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Вятрович признает, что после массового сноса памятников остаются, как правило, пустые постаменты — в возглавляемом им институте для них придумали даже жаргонное слово — «пеньки».

«Вопрос о том, как заполнить эти места, украинцы будут обсуждать еще долго», — говорит Вятрович.

Вместе с тем, как пишет «Газета.ру», именно Вятрович выступает за «быстрый и решительный» процесс «декоммунизации», а в институте национальной памяти под его руководством даже разработали план переименования объектов в Крыму, которое начнется после перехода полуострова «под контроль Украины».

Американское издание сравнивает стремительный снос памятников на Украине с процессами, которые происходят в других странах. Например, в США продолжаются дискуссии о том, что делать с памятниками конфедератам и как заново интерпретировать «День Колумба» в свете того, что европейцы уничтожили в Америке сотни тысяч коренных ее жителей.

Позиция нынешних киевских властей состоит в том, что стране нужно как можно быстрее попрощаться с «советским прошлым». Критики, которых на Украине немало, заявляют, что правительство уделяет слишком много внимания националистическим группировкам, насаждая силой новую официальную идеологию.

«Это не осуждение пропаганды, это замена одной пропаганды на другую», — заявила активистка и искусствовед Евгения Моляр.

Моляр, которая относится к лагерю критиков украинского правительства, считает подход к «декоммунизации» чересчур жестким и отмечает, что на место памятников советской идеологии приходят, как правило, патриотические или религиозные символы. Так, в городе Белая Церковь был создан импровизированный памятник украинцам, погибшим во время протестов в 2014 году и в ходе «антитеррористической операции» на юго-востоке страны, а на месте памятника Ленину установили деревянный крест.

По словам местной предпринимательницы Людмилы Дрыгало, площадь, где раньше стоял памятник советскому лидеру, всегда была «местом сбора людей». Сменив Ленина на крест, заявила она, «мы сохранили традицию и просто поменяли один символ на другой, который дорог сердцу каждого». Между тем, жители Белой Церкви продолжают называть площадь «местом, где стоял Ленин».

Один из жителей села Кодаки, находящегося неподалеку от Киева, собирался установить памятник погибшим в ходе «евромайдана», которых называют «небесной сотней».

Власти села не поддержали инициативу, и воздвигли в парке, где раньше стоял Ленин, более нейтральный монумент, посвященный «героям независимой Украины».

«Неизвестно, каким путем пойдет история в будущем. Может, придет время, когда начнут сносить «небесную сотню», — заявила секретарь сельсовета Кодаков Оксана Сивовна.

«Избавление от пьедесталов ничего не изменит. Если бы они снесли его, и потом благодаря этому увеличились зарплаты и пенсии, это было бы ценно», — прокомментировала ситуацию молодая жительница того же села Вероника Проценко.

В городе Кагарлык в часе езды от Киева к делу подошли более творчески, установив еще в 2014 году на месте памятника Ленину огромное расписное пасхальное яйцо. С тех пор яйцо пришло в неприглядный вид, а бизнесмен, выделивший деньги на его установку, отказался ремонтировать «арт-объект». Нынешней осенью яйцо снесли и теперь на его месте остался лишь круг грязной земли.