Кэти Перри возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

Вашингтон, 20 ноября. Журнал Forbes подготовил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире. Его лидером стала Кэти Перри, которая заработала 83 миллиона долларов, благодаря концертному туру Witness: The Tour.

Таким образом, Перри поднялась с девятого места, которое она занимала в прошлом году, на первое.

Второе место в рейтинге заняла Тейлор Свифт, чьи доходы были оценены в 80 миллионов долларов. Отмечается, что значительную часть прибыли ей принес альбом Reputation. Напомним, что за первую неделю после его выхода было продано свыше двух миллионов копий.

На третьем месте располагается певица Бейонсе, которая смогла заработать 60 миллионов долларов. За последний год она выпустила альбом, записанный вместе с ее мужем Jay-Z.

Четвертое место заняла певица Pink, заработавшая 52 миллиона долларов. На пятом месте – Леди Гага с 50 миллионами долларов. Кроме того, в список вошли Дженнифер Лопес, Рианна, Хелена Фишер, Селин Дион и Бритни Спирз.