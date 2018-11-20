«Чему может научить хорошего певца рэпер Баста?»: Лоза рассказал, почему из «Голоса» выкидывают лучших

Москва, 20 ноября. Музыкант Юрий Лоза уверен, что шоу «Голос» нацелено не на поиск талантов, а на «зарабатывание денег».

Российский певец и композитор Юрий Лоза считает, что шоу «Голос», созданное на Западе и выкупленное в качестве франшизы в России, занимается не поиском талантливых исполнителей, а исключительно коммерцией — об этом Лоза заявил в интервью «Царьграду».

«Вся наша медиасистема заточена на покупку иностранного вторсырья всякого. Когда какой-то проект на Западе набивает оскомину, его продают дешево, а наши его покупают дорого. На этом они и живут», — рассказал музыкант.

По мнению Лозы, в ходе записи шоу «все расписано», то есть члены жюри заранее знают, что говорить, за кого отдать голос и выбирают не таланты, а «типажи». Музыкант пояснил, что сильных вокалистов отсеивают намеренно, чтобы «было проще работать с сырым артистом», поэтому у финалистов и победителей нет перспектив выстроить дальнейшую успешную карьеру на сцене.

Прошелся Лоза и по членам жюри. Как отметил певец, их популярность «сильно преувеличена».

«Члены жюри очень слабенькие сами как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайме», — заявил Юрий Лоза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что на Первом канале продолжается седьмой сезон шоу «Голос» в жюри которого работают Константин Меладзе, Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров.