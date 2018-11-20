Китай вслед за Россией «сливает» американский госдолг

Москва, 19 ноября. Китай активно продолжает сокращать свою долю в казначейских облигациях США. Согласно данным статистики, КНР избавилась от наибольшего с начала текущего года количества американских ценных бумаг.

Ранее Казначейство США представило обновленные статистические данные. Согласно отчету, КНР остается крупнейшим иностранным держателем внешнего долга США. При этом страна последовательно сокращает свою долю. Только за последний месяц КНР продала американских ценных бумаг на 14 млрд долларов.

Китай является не единственной страной, решившей избавляться от американских обязательств. В частности, занимающее второе место после КНР Япония сократила свои инвестиции в госдолг Штатов до 1,03 трлн долларов. Это наиболее низкий показатель с октября 2011 года.

По мнению аналитиков, Пекин в некотором роде копирует маневры Москвы, которая уже довольно давно занимается «сливом» активов США, пишет «ПолитРоссия». По словам, американского экономиста Джима Рикардса, Москва, желая выйти из-под гегемонии доллара, сбрасывает американские казначейские облигации и закупает золото. В подобном заинтересован и Китай.

Как сообщали в середине октября «Известия», с начала года инвестиции РФ в американские ценные бумаги упали до исторического минимума — со 100 млрд до 14 млрд долларов. Москва вышла из числа главных кредиторов американской экономики, что укладывается в логику дедолларизации.

По словам экспертов, РФ меняет инвестиционные предпочтения, а значит на смену гособлигациям США могут прийти депозиты в банках более дружественных стран или инвестиции в золото.