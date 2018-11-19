Обнаружена звездная система, которая вскоре может взорваться

Гархинг (Германия), 19 ноября. Астрономы смогли найти звездную систему, которая в ближайшее время может взорваться в сильнейшем гамма-всплеске. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

По данным ученых, найденная система состоит из трех звезд, которые окружает вихрь космической пыли. Ее официальное название – 2XMM J160050.7-514245. Из-за извилистых форм пылевого шлейфа, напоминающих изгибы змеи, астрономы назвали ее «Апоп» – в честь гигантского змея из древнеегипетской мифологии.

Астрономы предполагают, что «Апоп» может относительно скоро взорваться в одном из самых сильных электромагнитных событий во вселенной – гамма-всплеске.

В систему входят звезды Вольфа–Райе, для которых характерных крайне высокая температура и светимость. Также найденную систему отличает огромная скорость звездных ветров (12 миллионов километров в час). Высокая скорость ветров привела к появлению окружающего систему вихря, отличающегося достаточно низкой скоростью. По мнению ученных, разница в скоростях вихря и ветров говорит о том, что одна из звезд в системе испускает быстрые и медленные ветра в разных направлениях. Это может означать, что она находится в состоянии, близком к критическому, и скоро взорвется.