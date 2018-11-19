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Климкин обсудил сотрудничество в оборонной сфере с министром обороны Канады 

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Климкин обсудил сотрудничество в оборонной сфере с министром обороны Канады 

Киев, 19 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкни обсудил с канадским министром национальной обороны Харджитом Сингх Саджаном вопросы оборонного сотрудничества.

В понедельник Климкин сообщил в своем микроблоге в Twitter, что провел встречи «с канадскими друзьями». В частности, состоялись переговоры с министром обороны страны Харджитом Саджаном. 

По его словам, на встрече обсуждались вопросы оборонного сотрудничества, а также то, что председательство Канады «в G7 делает для Украины».

Климкин добавил, что состоялся телефонный разговор с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, посвященный «сильной позиции по украинскому вопросу на совете главы МИД ЕС».

Климкин обсудил сотрудничество в оборонной сфере с министром обороны Канады 

Ранее «Известия» сообщали, что народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Геннадий Ткачук принял Могерини за двух разных людей. Депутат назвал Могерини «господином», а после того, как его поправили, добавил, что «перепутал, кто из них что сказал».

Автор: Олеся Волкова
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