Климкин обсудил сотрудничество в оборонной сфере с министром обороны Канады 

Киев, 19 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкни обсудил с канадским министром национальной обороны Харджитом Сингх Саджаном вопросы оборонного сотрудничества.

В понедельник Климкин сообщил в своем микроблоге в Twitter, что провел встречи «с канадскими друзьями». В частности, состоялись переговоры с министром обороны страны Харджитом Саджаном.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы оборонного сотрудничества, а также то, что председательство Канады «в G7 делает для Украины».

Климкин добавил, что состоялся телефонный разговор с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, посвященный «сильной позиции по украинскому вопросу на совете главы МИД ЕС».

Ранее «Известия» сообщали, что народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Геннадий Ткачук принял Могерини за двух разных людей. Депутат назвал Могерини «господином», а после того, как его поправили, добавил, что «перепутал, кто из них что сказал».