Венгрия пообещала и в дальнейшем блокировать проведение заседаний Комиссии Украина―НАТО

Будапешт, 19 ноября. Венгрия собирается и дальше блокировать проведение заседаний Комиссии Украина ― НАТО, однако не намерена препятствовать приглашению глав МИД Украины и Грузии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, если он будет похож на тот, который мы имели во время последнего саммита НАТО», ― заявил Сийярто.

Он напомнил, что в ходе прошлого заседания на встречу были приглашены президенты Грузии и Украины. По словам главы венгерского МИД, Будапешт не будет чинить препятствий министрам иностранных дел Украины и Грузии, если они захотят присутствовать на встрече.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна не намерена рассматривать языковой спор Будапешта и Киева как двустороннюю проблему, на чем настаивают некоторые страны ЕС и НАТО. По его словам, Украина нарушает не только двусторонние соглашения, но и международные правила. Сийярто отметил, что за последний месяц ситуация со статусом венгерского языка на Украине стала лишь хуже, так как Верховная рада отказалась принять поправки к украинскому закону об образовании и новому закону о языке.

Министр иностранных дел Венгрии пообещал, что его страна продолжит блокировать евроатлантическую интеграцию Украины и в дальнейшем.

Напомним, что в ходе последнего года между Украиной и Венгрией серьезно ухудшились отношения. Причиной стало принятие Верховной радой закона «Об образовании», который вызвал возмущение как Венгрии, так и ряда других стран, включая Россию. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре прошлого года приняла жесткую резолюцию по данному документу, признав его препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.