Курс биткоина обрушился ниже 5000 долларов

Москва, 19 ноября. Курс биткоина в этот понедельник опустился ниже психологической отметки в 5000 долларов. Подобный курс наблюдается впервые с октября 2017 года.

В ходе торгов на бирже Kraken биткоин опускался до 4970 долларов, однако позже курс незначительно вырос и составил 5119 долларов. В целом, это значение на 8,1% ниже уровня предыдущего дня.

В ходе последних пяти сессий курс биткоина упал на 20% из-за высокой неопределенности среди инвесторов относительно дальнейшей траектории рынка. Отметим, что котировки ноябрьских фьючерсов на биткоин на бирже CME упали на 7,5%, до $5040. Отмечается также падение цен и на другие криптовалюты.

Напомним, что еще в декабре прошлого года биткоин побил рекорд, подорожав почти до 19 тыс. долларов. Однако, по словам экспертов, уже в апреле популярная криптовалюта стала терять звание самого безопасного актива, уступив место золоту, которое вновь начало дорожать на фоне угроз США нанести удар по Сирии и общей нестабильности валютных рынков.