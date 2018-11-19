Американские СМИ признали превосходство С-400 над американскими системами ПВО

Вашингтон, 19 ноября. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» не только дешевле американских аналогов, но и превосходят их по ряду характеристик. К такому выводу пришли журналисты американского телеканала CNBC.

По данным американских журналистов, стоимость одного российского комплекса С-400 составляет около 500 миллионов долларов. В то время, как американский комплекс Patriot, стоящий на вооружении с восьмидесятых годов, стоит примерно 1 миллиард долларов. Стоимость более современной американской системы THAAD достигает 3 миллиардов долларов.

При этом, журналисты подчеркнули, что российская система способна не только противодействовать более широкому кругу целей на большей дистанции по сравнению с американскими аналогами, но и противодействовать нескольким целям одновременно.

«По словам одного источника, хотя идеального оружия и не существует, С-400 по своим возможностям затмевает даже THAAD, «жемчужину» противоракетной обороны Америки», ― отмечается в публикации.

Американские журналисты указали на тот факт, что проблемами систем ПВО и ПРО США остаются высокая стоимость, а также дорогое технической обслуживание. По их словам, при покупке американской техники, иностранные военные де-факто приобретают партнерство с ВС США, за которое также надо платить. Это приводит к серьезному росту итоговой стоимости приобретенного вооружения.

Журналисты напомнили, что интерес к новейшим российским система ПВО проявили по меньшей мере 13 государств, несмотря на угрозы Белого дома ввести против них санкции