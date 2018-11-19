Ярославского депутата, выступившего за отмену пенсий, исключили из «Единой России»

Ярославль, 19 ноября. Члены фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля приняли решение исключить из фракции своего коллегу Дмитрия Петровского, выступившего ранее за полную отмену пенсий.

В начале ноября депутат гордумы Ярославля Петровский на своей странице в Facebook написал, что выступает против самого понятия «пенсионный возраст».

Председатель муниципалитета и секретарь городского отделения ЕР Артур Ефремов сообщил РИА Новости, что в понедельник на заседании фракции ЕР было принято решение исключить Петровского из состава фракции.

Напомним, заявления Петровского вызвали широкий общественный резонанс. Автор скандального предложения подвергся критике коллег, сообщала «Газета.ру». В частности, замруководителя «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев отмечал, что говорить «такие вещи мог только безответственный человек».

Россияне в соцсетях ответили Петровскому рекомендациями заняться тяжелым физическим трудом.