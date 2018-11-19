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Россия

Рогозин рассказал, сколько США продолжат покупать российские ракетные двигатели

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Рогозин рассказал, сколько США продолжат покупать российские ракетные двигатели

Москва, 19 ноября. Вашингтон продолжит покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет, пока эти двигатели их устраивают, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В интервью РИА Новости Рогозин отметил, что не хотел бы открывать все коммерческие подробности по данному вопросу. Однако он заверил, что пока США «не перешли на новые средства выведения, они будут летать на «Атласах» и их наши двигатели устраивают».

Говоря о возможных сроках сотрудничества в данной сфере, он сообщил, что речь может идти о сроке более трех лет.

Рогозин рассказал, сколько США продолжат покупать российские ракетные двигатели

Штаты на сегодняшний день закупают в России два типа двигателей: РД-180 для ракет-носителей Atlas V и РД-181 для ракет Antares.

Двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V поставляет «Энергомаш». Однако после обострения отношений между странами в 2014 году американский конгресс ввел запрет на использование этих двигателей. Уже спустя год после этого власти США отменили данное решение из-за отсутствия собственного производства двигателей у страны.

В конце сентября «Известия» сообщали, что компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin заключила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для ракет-носителей Vulca. 

Автор: Олеся Волкова
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