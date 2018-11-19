Сирия: двое сирийских военных погибли при обстреле Алеппо

Москва, 19 ноября. В результате обстрела сирийского города Алеппо со стороны незаконных вооруженных формирований погибли два военнослужащих сирийской армии. Об этом сообщает руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, за последние сутки боевики дважды обстреливали позиции САР в районе населенного пункта Джубб-эль-Зарур провинции Латакия. Кроме того, обстрелу подверглись жилые кварталы северо-западной части Алеппо.

«В результате обстрела квартала научно-исследовательского центра в Алеппо погибло двое и ранено семеро военнослужащих вооруженных сил САР», ― рассказал он.

Также российский генерал сообщил о проведенной в Алеппо рабочей встречи с представителем комитета по делам беженцев. На ней обсуждался перечень необходимого имущества, необходимого для подготовки пунктов размещения беженцев к надвигающейся зиме.