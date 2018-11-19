Пожертвовавшая на спасение животных в Майкопе последние деньги девушка отказалась от помощи 

Майкоп, 19 ноября. Девушка Полина из Адыгеи пожертвовала последние накопленные деньги на помощь приюту для животных. В Сети некоторые поспешили осудить ее, обвинив в том, что таким образом 19-летняя Полина хочет прославиться. В итоге она отказалась от финансовой помощи в покупке автомобиля, на который копила ранее.

Полины (имя изменено) ранее нашла на улице брошенного котенка. В майкопском приюте его не приняли из-за долга перед ветклиникой в 340 тыс. рублей. Девушка решила проблему кардинально: сняла со своего счета деньги, которые копила все годы учебы, и отправила их на погашение задолженности.

Позднее в интервью «КП» она призналась, что копила деньги на автомобиль. После того, как ее история появилась в СМИ, на Полину накинулись с критикой. В частности, по данным издания, актер и зоозащитник Леонид Ярмольник упрекнул ее в том, что таким образом девушка лишь привлекает к себе внимание.

Другие же захотели отблагодарить девушку за щедрый поступок. В газету обратились бизнесмены, которые попросили связать их с Полиной и помочь осуществить ее мечту — купить автомобиль. От помощи девушка отказалась. По ее словам, она «ничего необычного не сделала». И лишнее внимание со стороны ей не нравится.