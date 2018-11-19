Бойкот Трампа привел к смене формата торжественного ужина журналистов Белого дома

Вашингтон, 19 ноября. Организаторам торжественного ужина Ассоциации журналистов Белого дома пришлось сменить формат мероприятия в 2019 году из-за бойкота со стороны американского президента Дональд Трампа.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации, на ежегодном ужине, который пройдет 27 апреля 2019 года, будет выступать с заглавной речью известный журналист и историк Рон Черноу.

По традиции, на ужине обычно выступал американский президент, пародировавший новостные сюжет ушедшего года, а также американские комики, выступающие с добродушной и в целом мягкой критикой главы США. После того, как в 2018 году актриса Мишель Вулф подвергла резким нападкам самого Трампа, а также его дочь Иванку и сотрудников Белого дома, американский президент заявил, что не собирается посещать данное мероприятие.