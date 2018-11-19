В России число погибших в ДТП уменьшилось на треть за последние шесть лет

Москва, 19 ноября. Число погибших в автомобильных авариях в России уменьшилось на треть за последние шесть лет, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Благодаря принятым мерам число погибших в автомобильных авариях в России за последние 6 лет сократилось на треть​​​», — заявил он.

Кроме того, по словам Горового, удалось добиться снижения показателей смертности наиболее уязвимых групп. Речь идет о несовершеннолетних, пешеходах, мотоциклистах. Он отметил, что такого результата удалось добиться в условиях роста парка транспортных средств на 20%.

Горовой также подчеркнул, что в России последовательно реализуется комплекс мер по повышения безопасности на дорогах. По его словам, идет работа по формированию культуры поведения участников дорожного движения, повышению защищенности от ДТП и их последствий детей и пешеходов, развитию системы оказания помощи пострадавшим.