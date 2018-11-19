Минздрав РФ рекомендует россиянам не злоупотреблять колбасой и сосисками

Москва, 19 ноября. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посоветовала россиянам употреблять меньше колбасных изделий.

Ранее стало известно, что экспертный совет при правительстве России предложил ввести акциз на колбасу и сосиски, который может составить более 160 рублей на один килограмм изделия. При этом средства, полученные от акцизных сборов, будут направлены на поддержку производителей наиболее полезных продуктов питания.

Скворцова отметила, что Минздрав РФ не поддерживает идею введения акцизов на колбасные изделия, однако рекомендует россиянам сократить потребление колбасы и сосисок.

«Мы просто все желаем и имеем это в виду, не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — сказала министр в эфире телеканала «Россия-24».

При этом Скворцова отметила, что все продукты, которые приносят вред здоровью человека, должны облагаться акцизами.