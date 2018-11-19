Рогозин взял под личную ответственность проект создания сверхтяжелой ракеты к Луне и Марсу

Москва, 19 ноября. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин взял под личную ответственность проект по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов в дальний космос.

Рогозин напомнил, что на днях российское правительство утвердило положение о руководителе работ по этому проекту, а также положение о генеральном конструкторе сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и к Марсу.

«Теперь мы должны определиться, кто будет отвечать за этот большой проект, я с себя никакой ответственности не снимаю, я лично буду за этот отвечать, — объявил глава Роскосмоса, — это очень интересная и важная работа».

Глава ведомства напомнил, что старт сверхтяжелой ракеты для полетов в дальний космос запланирован на 2028 год.

Ранее генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин заявил, что первая высадка российских космонавтов на Луну с миссией на 14 суток запланирована после 2030 года.