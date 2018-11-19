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Украина получила еще пять произведенных США локомотивов

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Украина получила еще пять произведенных США локомотивов

Киев, 19 ноября. Еще пять локомотивов, которые были произведены американской компанией General Electric, прибыли на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Украинские железные дороги».

В компании заявили, что пять локомотивов уже прибыли в порт Черноморск, после чего их отправят на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

 «Сегодня их выгрузили из судна», — говорится в сообщении.

В феврале этого года было подписано соглашение, которое предполагает долгосрочное 15-летнее сотрудничество между компаниями General Electric и «Украинские железные дороги». Согласно контракту, первая партия тепловозов TE33A серии Evolution состоит из 30 локомотивов.  Ранее Украина уже получила от General Electric 15 локомотивов.

Автор: Дарья Смолина
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