Концепция окололунной станции NASA и Роскосмоса будет переработана ― Рогозин

Москва, 19 ноября. Американское космическое агентство NASA и Роскосмос переработают концепцию окололунной станции в сторону более существенного участия России в проекте. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«NASA сегодня крайне заинтересовано в полноценном российском участии, то есть речь идет о том, что мы, я надеюсь, вместе сформируем полную архитектуру будущей лунной миссии. Здесь крайне важно страховать друг друга», — сообщил Рогозин.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о планах Роскосмоса совершить высадку российских космонавтов на Луне в 2030-х годах. По планам российском космического агентства, в после 2035 года должна быть проведена высадка двухнедельной экспедиции.