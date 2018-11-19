Генпрокуратура Украины может лишить неприкосновенности 20 депутатов Рады

Киев, 19 ноября. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверят законность получения компенсаций из госбюджета 20 депутатами Верховной рады. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Сейчас и в ГПУ и, насколько я знаю, в САП, есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация – это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве», — сказал Луценко входе брифинга.

Он также добавил, что получающие компенсацию за жилье депутаты являются представителями почти всех парламентских фракций. При этом данные парламентарии не являются бедными людьми. Кроме того, Луценко допустил, что ГПУ может внести на рассмотрение Рады вопрос о лишении неприкосновенности этих депутатов.

«Депутаты Украины, несмотря на свою предвыборную риторику - всегда за борьбу с коррупцией - если это не касается себя лично», — отметил Луценко.

Стоит отметить, что депутаты Верховной рады, которые не имеют собственного жилья в Киеве, получают ежемесячную компенсацию за аренду гостиничного номера или квартиры. Кроме того, украинские парламентарии получают компенсацию за проезд, которая включает в себя авиаперелеты между городами Украины.