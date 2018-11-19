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Первые фото самой дешевой Lada Xray опубликованы в Сети

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Первые фото самой дешевой Lada Xray опубликованы в Сети

Москва. 19 ноября. В ближайшее время в России появится хэтчбек Lada Xray в «нулевой» комплектации. Первые фото новинки уже опубликованы в Сети.

Отмечается, что минимальная стоимость хэтчбека Lada Xray составит 600 тысяч рублей. Автомобиль будет оснащен двигателем объемом 1,6 литра, а также мощностью 106 лошадиных сил. У машины будет механическая коробка передач.

Хэтчбек имеет подушку безопасности для водителя, кондиционер, систему помощи при старте на подъеме, а также электрогидроусилитель руля и антиблокировочноую систему тормозов. Однако у Lada Xray не будет противотуманных фар.

Точная дата, когда автомобиль появится у официальных дилеров, на данный момент остается секретом. Однако первые экземпляры уже начали сходить с конвейера, а в Сети опубликованы первые фото новинки, передает «Российская газета».

Автор: Катерина Иванова
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