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Де Мистура сохранит свой пост спецпосланника по Сирии до декабря ― ООН

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Де Мистура сохранит свой пост спецпосланника по Сирии до декабря ― ООН

Нью-Йорк, 19 ноября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура останется на своем посту немного дольше, чем планировалось – до декабря, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стеффан Дюжаррик. По его словам, это решение вызвано желанием не допускать перерыва в процессе урегулирования.

«У меня нет четких дат, но мы хотим, чтобы не было никакого перерыва (в процессе сирийского урегулирования ― Прим. ФАН), поэтому возможно, что де Мистура останется на своем посту несколько дольше», ― отметил Дюжжарик.

Напомним, что ранее де Мистура объявил о своем намерении покинуть пост спецпосланника по Сирии в конце ноября по личным причинам. Как сообщили в ООН, преемником де Мистуры станет норвежский дипломат Гейр Педерсен.

Автор: Антон Зарубин
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