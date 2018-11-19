Польские общественники восстановят кладбище советских воинов в Яселе

Варшава, 19 ноября. Польское общественное объединение «Курск» планирует восстановить кладбище советских воинов в районе населенного пункта Ясель (Jasiel) на юго-востоке Польши. Об этом заявил руководитель объединения «Курск» Ежи Тыц.

«Содружество «Курск» c 15 сентября по 30 декабря 2018 года при содействии Фонда поддержки образовательных и воспитательных инициатив «Народный проект» проводит конкурс на эскиз/макет памятника, который будет установлен на кладбище советских солдат в местечке Ясель», — рассказал Тыц в комментарии РИА Новости.

По его словам небольшое кладбище советских воинов расположено в районе села Ясель Подкарпатского воеводства Польши. В настоящее время кладбище находится в плачевном состоянии.

«Оно полностью заросло травой и кустами. Могил вообще не видно. Сейчас там стоит памятник, но он находится в ужасном состоянии», — добавил Тыц.

Он также добавил, что реконструкция кладбища согласована с местными властями. Восстановительные работы начнутся весной в 2019 году.

Стоит отметить, что в Польше действует закон о запрете пропаганды коммунизма, который предполагает снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон предполагает снос 450 памятников, 230 из которых посвящены солдатам Красной армии, которые погибли в боях за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков.