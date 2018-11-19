Путин выразил соболезнования близким в связи со смертью барона фон Фальц-Фейна

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Веркаде фон Фальц-Фейн в связи со смертью ее отца — общественного деятеля российского происхождения Эдуарда фон Фальц-Фейна.

Глава государства отметил, что кончина Эдуарда фон Фальц-Фейна — невосполнимая утрата. По его словам, в сердцах россиян навсегда останутся чувство искренней благодарности к общественному деятелю и добрая память о нем.

Путин подчеркнул, что Эдуард фон Фальц-Фейн был истинным патриотом России и меценатом, который посвятил всю свою жизнь сохранению русского духовного и культурного наследия.

«Невозможно переоценить его неустанную и самоотверженную деятельность по возвращению в нашу страну национальных художественных реликвий, по восстановлению памятников отечественной истории и культуры за рубежом», — говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Напомним, Эдуард фон Фальц-Фейн скончался на 107-м году жизни в столице Лихтенштейна Вадуце. На его вилле произошел пожар, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили мецената без признаков жизни. Последние несколько лет барон был прикован к постели. Криминальная полиция выясняет причины пожара.