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Путин рассказал о приоритетах развития Вооруженных сил РФ

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Путин рассказал о приоритетах развития Вооруженных сил РФ

Сочи, 19 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что совершенствование подготовки войск, а также тренировка и перевооружение армии являются приоритетом в развитии Вооруженных сил России. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по развитию Вооруженных сил РФ.

«Во-первых, следует совершенствовать боевую подготовку войск, в том числе с учетом опыта проведения операции в Сирии. Во-вторых, следует продолжить оснащение армии и флота современным вооружением и техникой», — отметил Путин.

Президент добавил, что в ходе маневров и учений военнослужащие должны выполнять более сложные и нешаблонные задачи, а командованию следует развивать практику внезапных проверок частей и соединений.

Глава государства отметил, что вопросу перевооружения армии и флота будет посвящено отдельное совещание, а также попросил заместителя министра обороны подготовить доклад доложить о процессе переход частей и соединений на новые образцы вооружений и военной техники.

Автор: Артем Никулин
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