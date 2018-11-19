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Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД

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Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД

Сочи, 19 ноября. Россия не может оставить без ответа выход США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин.

На открытии традиционной серии совещаний по развитию вооруженных сил России с руководством Минобороны страны Путин обратил внимание на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент отметил, что необходимо обсудить ответные шаги со стороны Москвы.

«Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — пообещал российский лидер.

Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что весь потенциал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще не исчерпан, именно из этого, по его словам, исходит Москва.

Автор: Катерина Иванова
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