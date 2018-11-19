В Литве призвали НАТО укрепить мощности воздушной обороны региона

Вильнюс, 19 ноября. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал НАТО укрепить мощности воздушной обороны в регионе, сообщила пресс-служба литовского правительства.

Литовский премьер сообщил, что Североатлантический альянс сделал немало шагов в плане укрепления «несколько подзабытых мощностей коллективной обороны и сдерживания».

«Для Литвы особенно актуально, чтобы блок НАТО был готов в любое время и должным образом реагировать на возможную агрессию, укрепить мощности воздушной обороны и предпринять другие важные шаги», — сказал он.

Сквернялис на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что Литва выполняет все данные НАТО обязательства. По его словам, за последние несколько лет Вильнюс увеличил финансирование на оборону более чем в два раза. Кроме того, добавил он, Литва каждый год тратит на модернизацию армии более 30% всего оборонного бюджета.

По информации пресс-службы политика, на встрече также было уделено внимание американско-европейским отношениям. В ведомстве отметили, что на встрече констатировали, что присутствие американских военных в Европе важно для безопасности Европы.