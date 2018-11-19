США предложили Украине списанные фрегаты Oliver Perry

Киев, 19 ноября. США предложили Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Об этом заявил командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах», — сказал Воронченко в эфире «Пятого канала».

По его словам, в настоящее время украинская сторона прорабатывает данный вопрос. Воронченко отметил, что эксплуатация фрегата данного будет стоить 25 миллионов долларов в год.

Стоит отметить, что в сентябре США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. При этом президент Украины Петр Порошенко специально отправился в США, чтобы принять участие в церемонии передачи катеров, которая состоялась в Балтиморе.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1975 по 2004 годы. Американские ВМС списали последний фрегат данного типа в 2015 году. Фрегат способен осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп.