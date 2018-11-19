Сирия, 19 ноября. Террористы ИГИЛ1 совершили нападение на захваченный курдами город к северу от Дейр-эз-Зора. Войска САР отбили атаку протурецких боевиков в горных районах Латакии. Турецкие военные ведут пулеметные обстрелы объектов SDF**** в северной части Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы ключевых военных объектов джихадистов в горах Джабаль Аль-Акрад в Латакии.

Курды: оказались под огнем турецких пулеметов на севере Хасаки; участвуют в ожесточенных боях в городе Аш-Шаддади.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным ударам САА из арторудий на юго-востоке Идлиба.

«Ахрар аш-Шам»: вместе с другими протурецкими группировками совершили атаку на позиции армии САР в северо-восточной части Латакии.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): провело нападение на захваченный курдами город Аль-Джезра к северу от Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) отразила атаку протурецких исламистских бандгрупп в районе поселения Кабух, расположенного недалеко от Кинсаббы на северо-востоке провинции Латакия, передает информационный Twitter-канал (@Souria4Syrians). В нападении принимали участие боевики «Ахрар аш-Шам» и других формирований из исламистского объединения «Джебхат Тахрир Сурия», поддерживаемого Анкарой.

По информации военного источника в Telegram (@aheey555), правительственные силы провели ответные обстрелы ключевых военных объектов джихадистов в горной местности на севере Латакии. Под ударами артиллерии САА оказались сразу несколько стратегических опорных пунктов и штабов исламистов на склонах гряды Джабаль Аль-Акрад.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные бандгруппы, предположительно входящие в состав одной из подпольных ячеек «Исламского государства», совершили нападение на поселение Аль-Джезра, которое располагается на восточном побережье Евфрата в северной части Дейр-эз-Зора и находится в оккупации курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF). По информации источника в сети Telegram (@aheey555), в ходе внезапной атаки были убиты как минимум три бойца-курда, еще несколько радикалов SDF получили ранения.

Мощный взрыв прогремел у газового поля Коноко, находящегося к востоку от Дейр-эз-Зора на противоположном берегу реки Евфрат. Об этом сообщило местное агентство DeirEzzor24. Данное месторождение контролируют курды и американские военные, которые, как не раз отмечали активисты, осуществляют нелегальные поставки энергетических ресурсов, незаконно добытых в этом районе.

Провинция Идлиб

Войска САР выпустили несколько ракет по командным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» и других группировок, нарушающих установленный в буферной зоне режим тишины, в предместьях населенных пунктов Ат-Тамания, Аз-Зарзур и Умм Джалал в юго-восточной части Идлиба, передает Masar Press Net. Напомним, ранее джихадисты вновь открыли огонь по расположениям САА на этом направлении в нарушение достигнутых договоренностей по соблюдению перемирия.

На дороге между Идлибом и поселком Фейлун, расположенным в западных окрестностях административного центра региона, было найдено тело пожилого человека. Как передает Jisr TV, мужчина был задушен. Убийство могло быть совершено одной из местных исламистских группировок, которые занимают почти всю территорию провинции.

Провинция Хасака

Согласно информации Twitter-канала (@VivaRevolt), в городе Аш-Шаддади к югу от Хасаки сейчас разворачиваются ожесточенные бои между местными жителями-арабами и радикалами курдских группировок. Некоторые местные источники сообщают, что в столкновениях также задействованы террористы «Исламского государства». Кроме того, есть информация, что в вооруженной конфронтации принимают участие еще и американские военнослужащие. Подробности происходящего в Аш-Шаддади сейчас устанавливаются.

Турецкие вооруженные силы провели пулеметные обстрелы позиций Отрядов народной самообороны (YPG) в поселке Шаталь к юго-западу от города Ад-Дарбасия на севере провинции Хасака, сообщает военный источник в Telegram (@aheey555). Данные о возможных потерях в рядах курдских бандформирований пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)