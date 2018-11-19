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Рогозин назвал случайным брак при производстве ракеты «Союз»

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Рогозин назвал случайным брак при производстве ракеты «Союз»

Москва, 19 ноября. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал случайным брак при производстве ракеты «Союз».

Рогозин обратил внимание, что виновных в аварии, которая привела к крушению корабля «Союз МС-10» и аварийному спуску экипажа, определят правоохранительные органы. Он отметил, что ошибка была допущена при сборке ракеты «Союз-ФГ». При этом он допустил, что брак, скорее всего, был случайным.

«Скорее всего, это было сделано непредумышленно», — выразил мнение глава Роскосмоса.

Рогозин назвал случайным брак при производстве ракеты «Союз»

Он также пояснил, что при сборке ракеты на космодроме «Байконур» применяется двухкрановая схема.

«Видимо, ошиблись при работе с кранами», — рассуждал глава ведомства.

Ранее Рогозин заявил, что Россия не обвиняла американских партнеров в создании «дырки» на борту пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Автор: Катерина Иванова
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