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В Роскосмосе опровергли обвинение американцев в создании «дырки» в «Союзе»

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В Роскосмосе опровергли обвинение американцев в создании «дырки» в «Союзе»

Москва, 19 ноября. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не обвиняла американских партнеров в создании «дырки» на борту пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Рогозин опроверг сообщения о том, что Роскосмос обвинял NASA в том, что их астронавт «просверлил» «дырку» в «Союзе». Он подчеркнул, что таких заявлений никогда ведомство не делало.

«Это была нечистоплотная интерпретация отдельных заявлений и публикации в средствах массовой информации, — пояснил глава госкорпорации. — Я эти домыслы категорически отвергаю, такого быть не может».

В Роскосмосе опровергли обвинение американцев в создании «дырки» в «Союзе»

Ранее СМИ сообщали, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» так и не смогла найти человека, просверлившего дрелью отверстие в корпусе космического аппарата.

Автор: Катерина Иванова
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