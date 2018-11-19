В Роскосмосе опровергли обвинение американцев в создании «дырки» в «Союзе»

Москва, 19 ноября. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не обвиняла американских партнеров в создании «дырки» на борту пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Рогозин опроверг сообщения о том, что Роскосмос обвинял NASA в том, что их астронавт «просверлил» «дырку» в «Союзе». Он подчеркнул, что таких заявлений никогда ведомство не делало.

«Это была нечистоплотная интерпретация отдельных заявлений и публикации в средствах массовой информации, — пояснил глава госкорпорации. — Я эти домыслы категорически отвергаю, такого быть не может».

Ранее СМИ сообщали, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» так и не смогла найти человека, просверлившего дрелью отверстие в корпусе космического аппарата.