Частные электрички и поезда — чем порадует введение нового законопроекта? ФАН-ТВ

В столице обсудили возможность появления частных поездов и электричек. В Госдуме на рассмотрении находится соответствующий документ. Цель законопроекта — сформировать новую модель организации обслуживания населения железнодорожным транспортом дальнего и пригородного сообщения. Частные перевозчики должны предоставить качественно новые поезда, которые будет доступны людей с ограниченными возможностями. Кроме того, перевозчик должен открывать новые маршруты или дополнять другие — с более низкой мобильностью.

Введение частных электричек поможет обновить подвижной состав в стране, ведь чем лучше поезд, тем больше довольных пассажиров.

«Допуская на этот рынок частных перевозчиков, мы, прежде всего, даём пассажирам сервис и качество, потому что перевозчики между собой будут биться за качество услуг, и вследствие этого перевозчики будут бороться за стоимость. Сейчас пассажиры не имеют качества и очень много платят, а в будущем будет наоборот, и цена чуть-чуть снизится», — объясняет Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров.

Вполне объяснимо, что пассажиры могут быть обеспокоены взлетом цен на железнодорожные билеты, однако эксперты утверждают, что цена станет ниже. Дело в том, что государство зафиксирует цену для пассажиров и выплатит наценку от частных организаций.

«Введение частных электричек и поездов никак не может сказаться на стоимости проезда. Мы должны понимать, что наше государство социальное, и вся тяжесть ляжет не на наши плечи и не на наших пассажиров, потребителей услуг, а на бюджетные средства, которые будут выделены на восстановление выпадающих доходов», — утверждает Светлана Савостьянова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперты предполагают, что такое нововведение не вызовет большой отклик у бизнеса, так как существует много нюансов и мелочей. Поезда совсем необязательно покупать, чтобы запустить свое железнодорожное движение, их можно будет арендовать. Однако реализация проекта начнется сразу после введения закона, а на преобразование новой системы необходимо около 5-ти лет.